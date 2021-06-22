تركيا تجري محادثات مع 4 دول بشأن صفقات لمبادلة العملة

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو خلال اجتماع مع مديري البنوك اليوم الثلاثاء، إن تركيا تجري محادثات لتأمين اتفاقات لمبادلة العملة مع أربع دول وتقترب من إبرام صفقة مع اثنتين منها، وذلك بحسب مشاركين في الاجتماع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات قائمة لمبادلة العملة إلى ستة مليارات دولار من 2.4 مليار دولار. ولم يحدد قوجي أوغلو الدول التي تجري تركيا محادثات معها.

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وقال المشاركون في الاجتماع، إن قوجي أوغلو أبلغ مديري البنوك في اتحاد البنوك التركية أن البنك المركزي سيبقي على موقفه في تشديد السياسة النقدية وسيتخذ الخطوات اللازمة على صعيد السياسات لحماية الليرة المتعثرة.