رئيس البرلمان الكويتي: الموافقة على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2021-2022‬‬.

وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني إنفاق ‭‭23.05‬‬ مليار دينار (‭‭76.65‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان وعجزا قدره ‭‭12.1‬‬ مليار دينار.

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ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في "أوبك".

كانت وكالة الأنباء الكويتية، ذكرت مؤخراً، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مع صدور التقرير الاقتصادي لعام 2020 إن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجعت 23.2%.

وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020 وذلك بانخفاض معدله 35.2%.

وأوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2020.