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لاغارد: تسارع التضخم في أميركا تأثيره محدود على منطقة اليورو

لاغارد
كرستين لاغارد
اقتصاد أوروبا

لاغارد: تسارع التضخم في أميركا تأثيره محدود على منطقة اليورو

أكدت أن منطقة اليورو والولايات المتحدة في وضع مختلف

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دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تسارع التضخم في الولايات المتحدة سيكون له أثر محدود على منطقة اليورو، وذلك من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة.

وأكدت أن منطقة اليورو والولايات المتحدة في وضع مختلف بشكل واضح فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة أسرع بكثير من منطقة اليورو.

يُذكر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثوا إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لأسعار الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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