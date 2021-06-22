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مصر تستعد لتطبيق الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء للمنازل 

أبراج الكهرباء في مصر
أبراج الكهرباء في مصر
اقتصاد مصر

مصر تستعد لتطبيق الزيادة الثامنة في أسعار الكهرباء للمنازل

تتراوح الزيادات ما بين 8% و26% بحسب شريحة الاستهلاك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطبيق الزيادة الثامنة على التوالي فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وتتراوح الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي ما بين 8% و26% بحسب شريحة الاستهلاك.

وبدأت الوزارة بتطبيق زيادات فى أسعار الكهرباء منذ العام المالي 2014 – 2015، علما أنه تم تمديد الجدول الزمني لإلغاء الدعم بشكل نهائي من 2021 حتى العام المالي 2024 – 2025.

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