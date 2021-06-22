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معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى منذ يناير 2018

European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium May 5, 2021. (File Photo: Reuters)
علم دول اليورو
اقتصاد أوروبا

معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى منذ يناير 2018

بدعم تخفيف مطرد لقيود جائحة كوفيد-19

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بروكسل - رويترز

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أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في يونيو/حزيران إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وسط تخفيف مطرد لقيود جائحة "كوفيد-19".

وقالت المفوضية إن تقديرها الأولي لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو تحسن إلى -3.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2018، من -5.1 في مايو/أيار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة إلى -3.0.

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وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 1.5 نقطة في يونيو/حزيران إلى -4.5، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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