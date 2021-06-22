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 دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

برج خليفة
جانب من مدينة دبي
اقتصاد دبي

دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

السندات التي طرحتها حكومة دبي في عام 2011 سددت بالكامل

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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أعلنت حكومة دبي، تسديد الإمارة سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق اليوم الثلاثاء.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح: "دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة".

وقالت الحكومة إن السندات التي طرحت في عام 2011 سُددت بالكامل.

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كانت دبي قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 6.7 مليار دولار العام الماضي، وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات سابقة، إن دبي تواصل تأكيد جاذبيتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر باستقطاب 455 مشروعًا في 2020 بإجمالي 24.7 مليار درهم (6.72 مليار دولار).

وأضاف: "واصلت دبي تأكيد جاذبيتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر باستقطاب 455 مشروعًا في 2020 بإجمالي 24.7 مليار درهم، مضيفة أكثر من 18 ألف وظيفة جديدة لتكون بذلك الرابعة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب رؤوس أموال هذا الاستثمار".

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