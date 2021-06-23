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بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا

أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور تم الإبلاغ عنها

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دبي - العربية.نت

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من المقرر أن يجتمع مستشارو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الأربعاء، لتقييم إمكانية وجود صلة بين حالات نادرة لالتهاب القلب ولقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA من شركة Pfizer وشريكتها BioNTech ومن Moderna.

يأتي تحقيق مراكز (CDC) في حالات التهاب في القلب بشكل رئيسي لدى الشباب تطول لعدة أشهر، بعد أن قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر إنها ترى صلة محتملة بين مثل هذه الحالات ولقاح فايزر.

خلال اجتماع اللجنة المقرر، ستقدم تفاصيل أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور تم الإبلاغ عنها لمراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء بين أكثر من 20 مليون مراهق وشاب تلقوا التطعيم، بحسب ما قالته روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي.

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وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في وقت سابق من هذا الشهر، إنها لا تزال تقيم مخاطر هذه الحالة، فيما لم تؤكد وجود علاقة سببية بين اللقاحات ومشكلة القلب.

مع ذلك، قالت الوكالة إن عددًا أعلى من المتوقع ضمن الشباب عانوا من التهاب في القلب بعد جرعتهم الثانية من لقاحات mRNA، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحالات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عامًا.

وستناقش اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) فوائد لقاحات mRNA مقابل المخاطر المحتملة على المراهقين والشباب مثل أمراض القلب، وفقًا لأجندة الوكالة.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة في إسرائيل قد قرروا أن هناك صلة محتملة بين التطعيم والتهاب القلب، إلا أن المخاوف بشأن متحوّر دلتا الأكثر عدوى دفعتهم إلى حث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا على التطعيم.

وقالت شركة فايزر، التي تم ترخيص لقاحها للاستخدام على الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، في وقت سابق إنها لم تلاحظ معدلًا أعلى من التهاب القلب مما كان متوقعًا في العادة بين عامة السكان. فيما أكدت موديرنا أنها لا تستطيع تحديد علاقة سببية بين حالات التهاب القلب ولقاحها.

تم حتى الآن تطعيم أكثر من 138 مليون أميركي بشكل كامل بأحد اللقاحين، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض حتى يوم الاثنين.

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