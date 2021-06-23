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صندوق النقد يؤمن تعهدات بـ 1.415 مليار دولار لإعفاء شامل لديون السودان

علم السودان
علم السودان
اقتصاد السودان

صندوق النقد يؤمن تعهدات بـ 1.415 مليار دولار لإعفاء شامل لديون السودان

تعادل 992 من حقوق السحب الخاصة

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دبي - العربية.نت

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قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.

وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر 992 من حقوق السحب الخاصة تعادل 1.415 مليار دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

وبنهاية العام 2019، وصل إجمالي تراكم ديون السودان الخارجية إلى 50 مليار دولار وقد يصل إلى 60 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

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ويدين السودان لنادي باريس للدائنين بحوالي 19 مليار دولار من مجمل هذه الديون، وتشكل كل من فرنسا والنمسا والولايات المتحدة غالبية الدائنين للسودان في النادي.

وفي مايو الماضي، أقرت عدة دول شطب ديون السودان خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، ووافقت فرنسا على شطب ديون بقيمة 5 مليارات دولار، وأقرت تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

وشطبت ألمانيا ديونا بقيمة 360 مليون يورو، مع تقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو.

وقدمت السعودية منحة بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد للمساهمة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان.

وتعهدت إيطاليا بتسوية ديون السودان، وبالمثل تعهدت النرويج بإلغاء دين بقيمة 100 مليون دولار، وأكدت الكويت دعم مناقشات تسوية ديون السودان.

وخفضت الصين وألغت بعض ديون السودان.

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