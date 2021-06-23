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ميركل تتوقع إنفاقاً "عملاقاً" في السنوات المقبلة

ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
اقتصاد أوروبا

ميركل تتوقع إنفاقاً "عملاقاً" في السنوات المقبلة

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برلين - رويترز

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء، إن ألمانيا سيتعين عليها أن تنفق مبالغ "عملاقة" في الأعوام القليلة القادمة لمساعدتها في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار جائحة فيروس كورونا.

وفي كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، قالت ميركل إن بعض القطاعات ستظل بحاجة إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة، وخصت بالذكر قطاع الرقائق الإلكترونية.

وأضافت: "بدون مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية في أوروبا لن يكون ممكنا"، مشيرة إلى أنه تجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.

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