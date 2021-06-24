%99.2 من وفيات كورونا الجديدة بأميركا لأشخاص لم يتلقوا اللقاح

أفادت وكالة أسوشيتدبرس أن 99,2% من وفيات كورونا الجديدة في أميركا لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وتواجه أميركا شعورًا بأن الجائحة أوشكت على نهايتها مع تطعيم أكثر من نصف السكان جزئيا على الأقل وانخفاض أعداد الإصابة بكورونا.

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وأمس، كشف تحليل لوكالة بلومبرغ عن بعض الأنماط بين مناطق الرافضين للتطعيم، فأغلب الرافضين من المقاطعات هي ذات طبيعة ريفية بشكل أكثر وأقل حظًا من الفرص الاقتصادية عن باقي البلاد.

وهناك جزء كبير من البلاد سيخرج من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، ولكن الأماكن غير المطعمة تهدد بإعادة انتشار الفيروس مرة أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هناك 482 مقاطعة على الأقل شهدت تطعيم أقل من 25% من سكانها، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مهمة لأن الفيروسات لا تنتشر على المستوى الوطني أو على مستوى الولاية، ولكن بين الأصدقاء والعائلة والجيران.

وقد يمنح انتشار المزيد من السلالات المعدية من الفيروس مثل سلالة "دلتا"، الفيروس فرصًا للانتشار والتحور في المناطق التي لم يتم التطعيم فيها.