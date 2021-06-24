.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

%99.2 من وفيات كورونا الجديدة بأميركا لأشخاص لم يتلقوا اللقاح

فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا

%99.2 من وفيات كورونا الجديدة بأميركا لأشخاص لم يتلقوا اللقاح

حسبما أفادت وكالة أسوشيتدبرس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة أسوشيتدبرس أن 99,2% من وفيات كورونا الجديدة في أميركا لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وتواجه أميركا شعورًا بأن الجائحة أوشكت على نهايتها مع تطعيم أكثر من نصف السكان جزئيا على الأقل وانخفاض أعداد الإصابة بكورونا.

وأمس، كشف تحليل لوكالة بلومبرغ عن بعض الأنماط بين مناطق الرافضين للتطعيم، فأغلب الرافضين من المقاطعات هي ذات طبيعة ريفية بشكل أكثر وأقل حظًا من الفرص الاقتصادية عن باقي البلاد.

وهناك جزء كبير من البلاد سيخرج من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، ولكن الأماكن غير المطعمة تهدد بإعادة انتشار الفيروس مرة أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هناك 482 مقاطعة على الأقل شهدت تطعيم أقل من 25% من سكانها، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مهمة لأن الفيروسات لا تنتشر على المستوى الوطني أو على مستوى الولاية، ولكن بين الأصدقاء والعائلة والجيران.

وقد يمنح انتشار المزيد من السلالات المعدية من الفيروس مثل سلالة "دلتا"، الفيروس فرصًا للانتشار والتحور في المناطق التي لم يتم التطعيم فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير
تحلق لمدة عام دون توقف.. تحلق لمدة عام دون توقف.. "درون" تنافس الأقمار الصناعية
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
تركيا تطلب من تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها
قبل أن تذهب
من ماكافي مبتكر أول وأشهر برامج مكافحة الفيروسات في العالم؟
من ماكافي مبتكر أول وأشهر برامج مكافحة الفيروسات في العالم؟
اكتشف المزيد