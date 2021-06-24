الاستثمارات العامة السعودي يعين رانيا نشار رئيسة للامتثال والحوكمة

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ حجمه 430 مليار دولار، اليوم الخميس، إنه عين رانيا نشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة سامبا المالية، رئيسة للامتثال والحوكمة.

وانضمت نشار إلى الصندوق كمستشارة كبيرة لمحافظه ياسر الرميان في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، لتجلب معها ما يزيد عن عقدين من الخبرة في القطاع المصرفي.

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وقال صندوق الاستثمارات العامة هذا الشهر، إنه استحدث منصبي نائب لمحافظ الصندوق لدعم النمو والتوسع المتواصل له.





وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، مؤخراً، عن تعيين إياس الدوسري، وعمر الماضي، كمدراء في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعيين عبدالله شاكر مديراً في إدارة التمويل الاستثماري العالمي.

وجاء إعلان الصندوق عقب تعيين تركي النويصر، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية، ويزيد الحميّد رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نواباً للمحافظ إلى جانب مسؤولياتهما الحاليّة، وذلك بهدف دعم خطط النمو والتوسع المستمرة للصندوق.

وتهدف التعيينات لتوسيع الفريق التنفيذي للصندوق، ودعم تنفيذ خططه الطموحة ليصبح كياناً استثمارياً عالمياً رائداً، وتحقيق مستهدفاته لتنمية أصوله تحت الإدارة لتتجاوز 4 تريليونات ريال، والتزامه باستثمار 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025.

وستدعم التعيينات تحقيق أهداف الصندوق واستراتيجيته الطموحة من خلال إثراء خبرات الصندوق، وكفاءاته، وتعزيز موقعه الريادي.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، والمحرك الرئيسي الذي يدعم التحول الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد استطاع الصندوق تحقيق نمو كبير في عدد موظفيه، حيث نما من 40 موظفاً في 2016 ليصل إلى أكثر من 1,100 موظف اليوم.

كما تمكن الصندوق من تنمية أصوله تحت الإدارة منذ العام 2016، لتصل قيمتها إلى 1,6 ترليون ريال، واستثمر الصندوق في الاقتصاد السعودي قرابة 311 مليار ريال خلال ذات الفترة، في حين أسهم في استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلي.