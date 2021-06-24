الصحة العالمية: ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا كل عامين

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن يكون هناك ضرورة للحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا كل عامين للأشخاص العاديين.

دعا خبراء الصحة في الصين، الشهر الماضي، جميع الفئات المعرضة لخطر كبير إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاحات، قائلين إن الحماية التي تولدها اللقاحات تتراجع بعد ستة أشهر.

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وأثار رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ضجة الشهر قبل الماضي، عندما أقر بأن معدل فعالية لقاحات فيروس كورونا في الصين "ليس مرتفعًا"، في تصريحات سرعان ما خضعت للرقابة. وقال إن الحكومة تدرس خلط أنواع مختلفة من اللقاحات أو إضافة جرعات لزيادة معدل الفعالية.

منذ ذلك الحين، يبدو أن بكين قد توصلت إلى توافق في الآراء لبدء إطلاق الجرعة الثالثة، كما يتضح من التقارير في وسائل الإعلام الحكومية الرئيسية، بحسب ما نشرته "واشنطن بوست".

وعربيا، فتحت الإمارات والبحرين التطعيمات بجرعة ثالثة من "سينوفارم" بدءا من مايو الماضي.