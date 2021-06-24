.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحة العالمية: ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا كل عامين

منظمة الصحة العالمية - فرانس برس
منظمة الصحة العالمية
لقاح كورونا

الصحة العالمية: ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا كل عامين

الصين ودول عربية فتحت الباب لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات الشهر الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن يكون هناك ضرورة للحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا كل عامين للأشخاص العاديين.

دعا خبراء الصحة في الصين، الشهر الماضي، جميع الفئات المعرضة لخطر كبير إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاحات، قائلين إن الحماية التي تولدها اللقاحات تتراجع بعد ستة أشهر.

وأثار رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ضجة الشهر قبل الماضي، عندما أقر بأن معدل فعالية لقاحات فيروس كورونا في الصين "ليس مرتفعًا"، في تصريحات سرعان ما خضعت للرقابة. وقال إن الحكومة تدرس خلط أنواع مختلفة من اللقاحات أو إضافة جرعات لزيادة معدل الفعالية.

لقاح كورونا
لقاح كورونا

منذ ذلك الحين، يبدو أن بكين قد توصلت إلى توافق في الآراء لبدء إطلاق الجرعة الثالثة، كما يتضح من التقارير في وسائل الإعلام الحكومية الرئيسية، بحسب ما نشرته "واشنطن بوست".

وعربيا، فتحت الإمارات والبحرين التطعيمات بجرعة ثالثة من "سينوفارم" بدءا من مايو الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير
تحلق لمدة عام دون توقف.. تحلق لمدة عام دون توقف.. "درون" تنافس الأقمار الصناعية
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
تركيا تطلب من تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها
قبل أن تذهب
ما سر انتحار المطور التكنولوجي الشهير مكافي في سجن ببرشلونة؟
ما سر انتحار المطور التكنولوجي الشهير مكافي في سجن ببرشلونة؟
اكتشف المزيد