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ضمان: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية يرتفع 2.5% في 2020

استثمارات أجنبية تعتزم العودة إلى مصر
صورة تعبيرية عن الأموال التي يضخها المستثمرون الأجانب
اقتصاد

ضمان: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية يرتفع 2.5% في 2020

بلغت 40.5 مليار دولار العام الماضي

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الكويت - رويترز

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قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خالفت التوقعات وارتفعت 2.5% لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020.

وأضافت المؤسسة في بيان صحافي بخصوص إصدار التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية أن هذه الاستثمارات مثلت 6.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار خلال نفس السنة.

وأشارت إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية، حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على 95% من مجمل التدفقات.

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وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمبلغ 19.9 مليار دولار، تلتها مصر بمبلغ 5.9 مليار دولار، ثم السعودية 5.5 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 4.1 مليار دولار وأخيرا لبنان بمبلغ 3.1 مليار دولار.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح "تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له".

وأضاف البيان أن قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية حلت في المراكز الثلاثة الأولي على التوالي من هذه الاستثمارات بحصة بلغت 50% من عدد المشاريع.

وكشف التقرير عن تراجع مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 42% خلال نفس الفترة.

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