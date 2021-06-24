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مشاريع احتجاز الكربون.. جدواها التجارية تسرع من انتشارها

النفط

مشاريع احتجاز الكربون.. جدواها التجارية تسرع من انتشارها

أكبر معمل لاحتجاز الكربون في العالم هو معمل Century للغاز غرب ولاية تكساس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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مشاريع احتجاز الكربون شقّت طريقها ببطء خلال العقد الماضي، لكنها آخذة بالتزايد سريعاً مع توافر المزيد من التقنيات المجدية تجارياً لاستخدام الكربون.

أكبر معمل لاحتجاز الكربون في العالم هو معمل Century للغاز غرب ولاية تكساس، وهو مملوك لشركة النفط Occidental. ويحتجز هذا المصنع 8.4 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، ليتم ضخها عبر أنبوب بطول 160 كيلومتراً إلى الآبار في حوض Permian لتعزيز استخلاص النفط منها.

وبلغت تكلفة المشروع 1.1 مليار دولار، وبدأ الإنتاج منه عام 2010، وتمت توسعة المشروع عام 2012.

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السعودية

ودخلت السعودية مجال احتجاز الكربون، من خلال أول مشروع تجريبي تقيمه أرامكو في معمل الغاز في الحوية بطاقة 0.8 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون.

وهذه الكميات من الـ CO2 يتم نقلها عبر خط أنابيب بطول 85 كيلومتراً لتُحقن في حقل العثمانية لتعزيز استخلاص النفط. وأسهم هذا المشروع بالفعل في مضاعفة معدل الإنتاج في أربع آبار منذ عام 2015.

الإمارات

الإمارات كانت أول من بدأ بمشاريع احتجاز الكربون في المنطقة، من خلال مصنع "الريادة" الذي أنشأته شركة أدنوك في أبوظبي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الذي تصدره مصانع الحديد والصلب وتخزينه، وحقنه في حقول النفط.

يستهدف المشروع التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون من شركة حديد الإمارات ومن المخطط رفع القدرة إلى 5 ملايين طن سنويا بحلول 2030.

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