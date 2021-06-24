مكاسب قوية لصندوق التقاعد الكويتي خلال عام الوباء

حققت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت، أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث برزت كقوة استثمارية إقليمية جديدة، بعد أن سجل صندوق التقاعد البالغ حجمه 134 مليار دولار، نمواً بنسبة 20.9% في الأصول في العام المنتهي في 31 مارس.

وكشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تمتلك حصة 25% من شركة الاستثمار المباشر الأميركية Stone Point Capital LLC، أمس الأربعاء، عن ميزانية العام الماضي التي أظهرت تراجع نسبة النقد إلى 4% من استثماراتها، بانخفاض عن حوالي 11.5% قبل عام.

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الصندوق الذي يعرف بـ PIFSS، يمتلك أيضًا 25% من Oak Hill Advisors و 10% من TowerBrook Capital Partners LP.

وقال المدير العام للصندوق، مشعل العثمان، إن الأداء يعكس سياسة الاستثمار "القوية" للصندوق والأداء القياسي لأسواق رأس المال.

وأضاف في بيان: "تتبع الإدارة استراتيجية استثمار متحفظة في وضع جيد لاستيعاب والتغلب على التقلبات المتوقعة في الأسواق الدولية على المدى المتوسط"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".