"الصناعة": إصدار 59 ترخيصاً جديداً وتوظيف 4 آلاف سعودي خلال مايو

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، 59 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مايو الماضي، برأسمال يبلغ 532 مليون ريال، في حين بلغت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها قرابة 33 مصنعا.

وذكر تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، في بيان لوزارة الصناعة، أن 97%من إجمالي التراخيص الصناعية الصادرة كانت ذات استثمار وطني، في حين شكلت المصانع الصغيرة قرابة 75% من التراخيص الجديدة، وتصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة 17% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال مايو الماضي.

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وكانت منطقة الرياض الأبرز بعدد 22 رخصة صناعية خلال الشهر، وتلتها المنطقة الشرقية بعدد 12 رخصة.

وحول عدد الوظائف التي خلقها القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي، كشف المركز الوطني للمعلومات الصناعية عن أنه تم توفير 6753 فرصة وظيفية بنسبة توطين تصل إلى 60%، حيث بلغ عدد وظائف السعوديين خلال هذا الشهر 4320 وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن 33 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال شهر مايو 2021، برأس مال يقدر بـ 1.229 مليار ريال، في حين كان نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن الأبرز في المصانع التي بدأت الإنتاج بعدد 6 مصانع، بينما تصدرت مكة المكرمة بعدد 15 مصنعا بدأ الإنتاج خلال الفترة.

فيما شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة 76% من الإجمالي، وكذلك 97% من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت مصانع ذات استثمار وطني.

وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن عدد المنشآت الصناعية القائمة بنهاية شهر مايو قد وصل إلى 10,070 مصنعاً، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها ما يتجاوز 1.134 تريليون ريال.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.