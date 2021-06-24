"المنافسة" السعودية: مشاريع حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء تجاوزت مليار ريال

قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الخميس، إن عدد المنشآت التي شملتها قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض خلال العام الجاري بلغت 86 منشأة مقارنة بعدد 15 في عام 2019.

وقال محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، في بيان، إن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة بلغت أكثر من مليار ريال.

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وفي بيان سابق لها، ذكرت الهيئة أنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدة جهات رقابية وشكاوى الأفراد والشركات.

وأشارت إلى أنها تعمل على تقديم ورش وأنشطة توعوية لإدارات المشتريات والعقود في القطاعات الحكومية والأهلية، تشمل أساليب التحقق للكشف عن حالات التواطؤ في العروض والعطاءات، إضافة إلى كل ما يتقاطع بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المنافسة.