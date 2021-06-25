المركزي الأوروبي: منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

أبلغت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة فيروس كورونا ندوبا دائمة بها.

وقالت لاغارد للزعماء وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات: "الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتعافى وسيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022، في موعد أقرب بواقع فصل عما كان متوقعا في الربيع".

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وأضافت: "السياسة المالية والنقدية تواصل لعب دورها في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة.. استمرار الدعم مطلوب لتجنب أن تخلف الجائحة ندوبا كبيرة في الاقتصاد".