بنك أوف أميركا: التضخم سيبقى مرتفعاً لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام

توقع بنك أوف أميركا أن يبقى التضخم الأميركي مرتفعا لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، ليظل في نطاق يتراوح بين 2 و4%.

وتوقع بنك أوف أميركا أن تبدأ البنوك المركزية بتشديد سياساتها خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا في حال واحد وهو حدوث انهيار في أسواق المال.

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تأتي هذه التوقعات فيما أظهر مؤشر إنفاق المستهلكين الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.5% على أساس شهر في مايو، وبنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وبلغ التضخم الأميركي 2% في الفترة من بداية عام 2010 وحتى نهاية 2019، و1% العام الماضي، لكنه يسجل معدلا سنويا 8% منذ بداية عام 2021.