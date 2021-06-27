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بنك أوف أميركا: التضخم سيبقى مرتفعاً لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام

بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا
اقتصاد أميركا

بنك أوف أميركا: التضخم سيبقى مرتفعاً لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام

سيظل في نطاق يتراوح بين 2 و4%

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دبي - العربية.نت

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توقع بنك أوف أميركا أن يبقى التضخم الأميركي مرتفعا لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، ليظل في نطاق يتراوح بين 2 و4%.

وتوقع بنك أوف أميركا أن تبدأ البنوك المركزية بتشديد سياساتها خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا في حال واحد وهو حدوث انهيار في أسواق المال.

تأتي هذه التوقعات فيما أظهر مؤشر إنفاق المستهلكين الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.5% على أساس شهر في مايو، وبنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وبلغ التضخم الأميركي 2% في الفترة من بداية عام 2010 وحتى نهاية 2019، و1% العام الماضي، لكنه يسجل معدلا سنويا 8% منذ بداية عام 2021.

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