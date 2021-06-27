سلطنة عمان تعلن مناقصة لبناء أول قمر صناعي للاتصالات

قال التلفزيون الرسمي في سلطنة عٌمان، إن شركة تقنيات الاتصالات الفضائية قامت بطرح مناقصة تصميم وتصنيع وإطلاق أول قمر اصطناعي يحمل اسم "عمانسات-1".

وأضاف التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أن السلطنة تعتزم إطلاق الصناعي المخصص للاتصالات في عام 2024.

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وتعد شركة تقنيات الاتصالات الفضائية إحدى شركات المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات المملوكة لجهات الاستثمار العماني، وأسند لها إدارة وتنفيذ المشروع الوطني للأقمار الصناعية من خلال البنية الأساسية الوطنية للاتصالات الساتلية لخدمة احتياجات الاتصالات العامة والخاصة.

وحسب بيان صادر عن الشركة تقنيات الاتصالات الفضائية، تعتمد الخطة التشغيلية للشركة على إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات عالية السعة، والخدمات المرتبطة به مما يوفر تغطية لكامل أراضي السلطنة ومياهها الاقتصادية والأسواق الخارجية المرتبطة به.

ودعت الشركة العمانية، الشركات المتخصصة في تصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى تقديم العطاءات الفنية والتجارية لتوفير الخدمات المذكورة أعلاه وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة المناقصة.

وأشارت الشركة إلى أن أخر موعد لشراء كراسة الشروط للمناقصة في 15 يوليو 2021، فيما يعد 21 سبتمبر المقبل تاريخ تسلم العطاءات.