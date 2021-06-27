مصر : توفير مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأحد، إن لدى بلادها حاليا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل مواد خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7,5 مليون جرعة في غضون الأسبوعين المقبلين.

واستعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1.9 مليون جرعة عبر هذه الآلية.

مادة اعلانية

من ناحيته، أوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد بهاء الدين زيدان، أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، ومن المخطط أن يستمر التوريد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من توريد الـ 20 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية مع الشركة الموردة، وكذا إجراءات توريد لقاح سينوفارم الصيني.