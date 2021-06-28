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إغلاق جميع فروع مصارف لبنان غداً تضامناً مع البنك اللبناني السويسري

بنوك لبنان احجاجات
احتجاجات أمام أحد البنوك اللبنانية
مصرف لبنان

إغلاق جميع فروع مصارف لبنان غداً تضامناً مع البنك اللبناني السويسري

قام بعض المودعين الغاضبين بالتجمع أمام مبنى المصرف واقتحموه

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قالت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم الاثنين، إن البنوك في لبنان ستغلق غدا الثلاثاء تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.

وأعلن البنك اللبناني السويسري في بيان، أنه سيغلق أبوابه الثلاثاء بعد أن اقتحم حوالي 100 رجل مسلح مقره واعتدوا على موظفيه.

وقال بيان جمعية مصارف لبنان "إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غد الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2021، تضامنا مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجا على هذا الاعتداء المستنكر والمدان".

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أصيب قرابة عشرين شخصاً بين محتجين وعسكريين بجروح في لبنان خلال تظاهرات في مدينة طرابلس يوم السبت الماضي، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومنظمة إغاثية الأحد، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

وعاد الهدوء صباح اليوم التالي إلى مدينتي طرابلس وصيدا، بعدما انطلقت تظاهرات ليل السبت فيهما، وفي العاصمة بيروت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية.

وأفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، الأحد، أن "ستة فرق إسعافية استجابت للاحتجاجات التي حصلت في طرابلس" مساء السبت.

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