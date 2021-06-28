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بريطانيا وسنغافورة تعلنان بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الرقمية 

اقتصاد بريطانيا

بريطانيا وسنغافورة تعلنان بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الرقمية

ستمكن المصدرين البريطانيين من التوسع في أسواق التكنولوجيا العالمية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت كل من بريطانيا وسنغافورة عن بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة رقمية جديدة، في مسعى من لندن لأن تصبح قوة تكنولوجية عالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أي اتفاقية مع سنغافورة يمكن أن تزيل الحواجز المتعلقة بالتجارة بين البلدين، ما سيمكن المصدرين البريطانيين من التوسع في أسواق التكنولوجيا العالمية.

وتنظر الحكومة البريطانية إلى التجارة الرقمية على أنها عامل أساسي لدعم شركات التكنولوجيا للاستفادة من فرص الاستثمار في الخارج، في محاولة لتسريع التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

يُذكر أن بريطانيا تمضي قدما في إبرام صفقات تجارية جديدة خاصة مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تم توقيع أحدث اتفاقية مع أستراليا مؤخرا.

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