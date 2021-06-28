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صندوق النقد الدولي يشيد باقتصاد مصر وتنفيذها للإصلاحات الاقتصادية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
اقتصاد مصر

صندوق النقد الدولي يشيد باقتصاد مصر وتنفيذها للإصلاحات الاقتصادية

ضمن مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي

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دبي - العربية.نت

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أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج الاستعداد الائتماني.

جاء ذلك في تقرير لخبراء الصندوق في ختام مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة للعام الحالي.

وكان الصندوق قد استكمل المراجعة الثانية والخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، ومدته 12 شهرا، ويسمح لمصر بسحب 1.7 مليار دولار تمت الموافقة عليها بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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