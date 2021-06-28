في عالم شبه مغلق بسبب كورونا.. دبي تتحول إلى مقصد للفعاليات الدولية

تحرز دبي تقدماً سريعاً في التعافي من تداعيات كوفيد-19 على قطاع فعاليات الأعمال بعد تخفيف قيود السفر في واحد من أكثر المطارات اتصالاً في العالم، كما أن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة واحداً من بين أسرع برامج التطعيم ضد الفيروس، حيث تم تلقيح ما يفوق 70% من سكان البلاد حتى الآن.

ونظرًا لأن القيود تعيق السفر إلى مراكز رئيسية بما في ذلك لندن وسنغافورة، أصبحت دبي سريعًا الفائز في صناعة الأحداث العالمية التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار. وتخطط الإمارة لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات الغاز وقمة المستثمرين الأفارقة هذا العام، بينما من المقرر أن يجتمع كبار لاعبي الكريكيت في الإمارات للمشاركة في بطولة شعبية ولاحقًا في كأس العالم للكريكيت T20.

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قال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة، إن المؤتمرات والفعاليات شكلت 3% من اقتصاد دبي البالغ 112 مليار دولار في عام 2019. وإن العودة إلى الحياة الطبيعية ستدعم صناعة الترفيه، التي قوضها الوباء.

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست في دبي: "إنها فرصة لإظهار أن دبي مفتوحة وإذا كان من الممكن القيام بذلك مع إبقاء الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 تحت السيطرة - وسيساعد إطلاق اللقاح في ذلك - فإن ثقة الزوار في السفر إلى دبي ستكون عالية".

مع ذلك، قد تؤثر قيود السفر في كثير من أنحاء العالم، بما في ذلك متطلبات الحجر الصحي بعد الرحلات الخارجية في بعض الحالات، على الحضور في الوقت الحالي.

على الرغم من ذلك، تهدف دبي إلى تسجيل 25 مليون زيارة فريدة إلى معرض إكسبو 2020، بما في ذلك وفود من كل دولة تقريبًا. ومن المتوقع أن يدر المعرض التي تم تأجيله، والمقرر افتتاحه في أكتوبر، عائدات بمليارات الدولارات.

وقال المري: "تعتبر صناعة الفعاليات شريحة صغيرة لكنها مهمة في اقتصاد دبي، ولها تأثير مضاعف كبير.. لا توجد أماكن كثيرة في العالم بهذا التركيز الكبير على أحداث الأعمال الدولية".

حوالي 41% من المسافرين الدوليين الذين حضروا الأحداث في دبي منذ انتشار الوباء مددوا إقامتهم، وفقًا لبيانات من دائرة السياحة والتسويق التجاري بالإمارة. وقال ما يقرب من 85% ممن قاموا بالتمديد إنهم فعلوا ذلك لأسباب تتعلق بالعمل.

أحداث متعددة

وفي حين أجبرت زيادة سابقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا دبي على فرض بعض القيود على الفنادق والمستشفيات، إلا أن الإمارة ما زالت تتجنب عمليات الإغلاق التي فرضت في جميع أنحاء العالم. واستقرت حالات العدوى منذ ذلك الحين، وشهدت المدينة المفتوحة بالفعل أحداثًا متعددة منذ مايو.

وتقرر نقل مؤتمر الغاز العالمي Gastech من سنغافورة إلى دبي بسبب قيود السفر، كما ألغى Africa Oil Week مؤتمر كيب تاون لصالح الإمارة.

ويحدث هذا التحول أيضًا في عالم الرياضة، حيث انتقلت رابطة الكريكيت الباكستانية بمبارياتها إلى الإمارات العربية المتحدة. وسيحذو الدوري الهندي الممتاز، أحد البطولات الرياضية الأكثر شعبية، حذوها بعد تعليق المباريات بسبب تفشي المرض في الهند، ومن المقرر أن تبدأ منافسات كأس العالم في الكريكيت التي تستمر لمدة شهر بعد فترة وجيزة.

الأسبوع الماضي، سافر Jim Chirico الرئيس التنفيذي لشركة Avaya لتكنولوجيا الاتصالات إلى دبي من تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، لحضور أول حدث مباشر للشركة مع العملاء والموظفين منذ انتشار الوباء. وفي فندق ريتز كارلتون، استمع حوالي 150 شخصًا إلى المناقشات حول كيفية تغيير Covid-19 للصناعة.

وقال نضال أبو لطيف، رئيس العمليات الدولية في شركة Avaya: "كان من الرائع حقًا أن نشعر بأننا نعود إلى الوضع الطبيعي ونتواصل وجهًا لوجه.. كان على المشاركين الذين سافروا من جميع أنحاء الخليج ومصر أن يتم تطعيمهم بالكامل وأن يرتدوا الأقنعة".

"آمنة ومفتوحة"

ومن المقرر أن يعود معرض دبي للطيران، أحد الأحداث البارزة في صناعة الطيران، في وقت لاحق من هذا العام. كما من المقرر أن يعود مؤتمر صندوق التحوط SALT الخاص بأنتوني سكاراموتشي إلى أبوظبي، التي تبعد ساعة جنوبًا، هذا العام لحضور اجتماع الشرق الأوسط، وفقًا لجو إليتو، مدير العمليات في SALT.

وأكد الفريق أنه سينتهي من المواعيد بعد تلقي مزيد من إرشادات الصحة العامة من المسؤولين المحليين.

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إن الأحداث التي تتم وجهاً لوجه تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأعمال التجارية، "ولهذا السبب نحن ملتزمون بالحفاظ على دبي آمنة ومفتوحة في نفس الوقت على العالم".