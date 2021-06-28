محمد بن راشد يطلق مجموعة من المبادرات الاقتصادية في الإمارات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من المبادرات الاقتصادية.. مشروع مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة، ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية "مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي"، ومؤتمراً استثمارياً عالمياً سينطلق في مارس 2022 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الإمارات.

وقال: "كما أطلقنا أكاديمية لريادة الأعمال ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة وبوابة ذكية لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار، وأطلقنا أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة. نعمل في دولة الإمارات على تطوير نموذجنا الاقتصادي بشكلٍ مختلف وجديد.. عناوينه الأساسية: العقول الماهرة.. والتقنيات المتطورة.. والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة".

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وتفصيلاً، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المبادرات الجديدة لوزارة الاقتصاد تمثل خريطة طريق لتطوير نموذج اقتصادي متطور يواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، واستعرض أبرز المستجدات في المبادرات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال الخلوة الوزارية الأخيرة "خلوة الخمسين"، كما اطلع سموه على أبرز الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية للدولة وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على خطط وبرامج ومشاريع وزارة الاقتصاد، حيث أطلق عدداً من المبادرات والمشاريع الاقتصادية الجديدة.

وأكد: "العالم بعد كوفيد-19 ليس كالعالم قبله ونحن بحاجة للتفكير بطريقة مختلفة، ورسم سياسات مبتكرة، والعمل كفريق اتحادي محلي واحد للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد العالمي الجديد".

وشملت المبادرات والمشاريع التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد منصة مسرعات الشركات العائلية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة في أداء الشركات العائلية ودخولها أسواقاً جديدة وتعزيز علامتها التجارية وتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لديها، كما تخدم هذه المسرعات قطاع المشاريع الناشئة عبر تعزيز فرصها الاستثمارية وتسريع نموها وتطوير القدرات والمهارات لديها.

كما أطلق مبادرة مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي "UAE Growth Lab"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع 4 جامعات وطنية رائدة هي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وتم تصميم المختبر ليكون معهداً ريادياً للأبحاث وتوظيف البيانات والنماذج الاقتصادية لصنع السياسات التي تعزز الريادة المستقبلية لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني في مجالات التجارة والاستثمار والمنافسة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والثورة الصناعية الرابعة.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك أكاديمية ريادة الأعمال "SkillUp Academy" ومنصة دعم نمو الشركات "ScaleUp"، حيث تهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال والتفكير الريادي للمواطنين والمقيمين في الدولة من خلال مبادرات تعليمية وسياسات تحفيزية توفر بيئة داعمة للالتحاق بأنشطة ريادة الأعمال وتعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلالها، فيما توفر المنصة مبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو، بما في ذلك خدمات ومنتجات تمكنها من التوسع لتصبح شركات كبيرة.

كما أعلن عن قمة "Investopia" للاستثمار، والتي ستعقد دورتها الأولى في مارس 2022، وتهدف إلى ترك بصمة على أجندة كبار المستثمرين العالميين وتحاكي الرؤى الطموحة لقادة مجالات الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الجديد، وستسهم في تعزيز الصورة الذهنية عن دولة الإمارات كوجهة استثمارية متكاملة ورائدة وذات حوافز ومميزات جاذبة على الصعيد العالمي.

كما اطلع الشيخ محمد بن راشد على عرض حول مبادرة "ازدهر في الإمارات - Grow in UAE"، التي تقدم بوابة ذكية للمعلومات حول مناخ وفرص الاستثمار بدولة الإمارات، تتيح للمستثمرين المحتملين معلومات كاملة حول السياسات والإجراءات والدراسات الاستثمارية وخريطة الفرص الأكثر جذباً وحركة السوق وخدمات داعمة في مرحلة ما بعد البدء بالمشروع الاستثماري حيث توفر هذه البوابة مظلة للربط بين المستثمر الأجنبي والفرص المتنوعة في أسواق الدولة، وتسهيل رحلته الاستثمارية وتعزيز نجاحها.