مصر تشتري 3.6 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد

ذكرت وزارة التموين المصرية، أن البلاد اشترت 3.6 مليون طن في المجمل من القمح المحلي خلال موسم الحصاد هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان، إن المواقع المستقبلة للأقماح تسلمت من 3.5 مليون طن من المزارعين، بالإضافة إلى 165 ألف طن تم تسليمهما لمصانع المكرونة.

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وأضاف البيان أن وزير التموين المصري علي المصيلحي أصدر قرارا بغلق أغلب المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل يوم الأربعاء، مما يشير إلى نهاية موسم الحصاد المحلي.

وقال مصيلحي في مايو/أيار الماضي، إن مصر، أكبر مستورد للقمح عالمياً، لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف مصيلحي أن الحكومة تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم.