أبوظبي تقصر الدخول لبعض الأماكن العامة على المطعمين من كورونا

قصرت عاصمة الإمارات العربية أبوظبي الدخول لبعض الأماكن العامة على المطعمين ضد كورونا.

وتقدم أبوظبي لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر الأميركية، وسينوفارم الصينية للسياح، وهي خطوة قد تساعد في جذب الزوار من البلدان التي تعاني من قيود على العرض.

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وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أنه من المقرر أن تكون التطعيمات متاحة فقط لحاملي التأشيرة الصادرة عن أبوظبي أو حاملي جوازات السفر المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، وفقاً لما ذكرته شركة الرعاية الصحية الأكبر في الإمارات "صحة".

يأتي ذلك، فيما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، واحداً من أسرع عمليات التطعيمات في العالم، حيث تم إعطاء أكثر من 14.5 مليون جرعة لسكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.