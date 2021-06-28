.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أبوظبي تقصر الدخول لبعض الأماكن العامة على المطعمين من كورونا

مركز فحص كورونا في أبوظبي اقتصاد الإمارات
مركز فحص كورونا في أبوظبي
لقاح كورونا

أبوظبي تقصر الدخول لبعض الأماكن العامة على المطعمين من كورونا

تقدم أبوظبي لقاحات فيروس كورونا للسياح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قصرت عاصمة الإمارات العربية أبوظبي الدخول لبعض الأماكن العامة على المطعمين ضد كورونا.

وتقدم أبوظبي لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر الأميركية، وسينوفارم الصينية للسياح، وهي خطوة قد تساعد في جذب الزوار من البلدان التي تعاني من قيود على العرض.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أنه من المقرر أن تكون التطعيمات متاحة فقط لحاملي التأشيرة الصادرة عن أبوظبي أو حاملي جوازات السفر المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، وفقاً لما ذكرته شركة الرعاية الصحية الأكبر في الإمارات "صحة".

يأتي ذلك، فيما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، واحداً من أسرع عمليات التطعيمات في العالم، حيث تم إعطاء أكثر من 14.5 مليون جرعة لسكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
إنريكي يطالب الشرطة بالتدخل في قضية موراتا إنريكي يطالب الشرطة بالتدخل في قضية موراتا
قبل أن تذهب
ميليشيات موالية لإيران تتوعد واشنطن بالرد على هجوم القائم
ميليشيات موالية لإيران تتوعد واشنطن بالرد على هجوم القائم
اكتشف المزيد