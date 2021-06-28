"كن شريك المستقبل".. استبيان تطرحه الحكومة الرقمية السعودية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، عن إطلاق استبيان "كن شريك المستقبل" للاستماع إلى آراء ومقترحات الموجه المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بهدف مشاركة الأفكار الخلاقة وتطوير مستقبل الخدمات الرقمية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن رؤيتها تركز على بناء شراكات مع كافة القطاعات، بغرض تحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير الدولية.

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وأكدت أن إطلاق الاستبيان جاء من أجل تقديم خدمات رقمية رائدة تلبي احتياجات مستفيديها عبر فتح قنوات التواصل مع شركائها للتفاعل وتبادل الأفكار الإبداعية ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة.

وأطلقت الهيئة الاستبيان عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تويتر @DGASaudi وموقعها الإلكتروني DGA.GOV.SA/SURVEY، فضلاً عن القنوات الإلكترونية لشركائها من الجهات الحكومية.

وحسب البيان، تسعى هيئة الحكومة الرقمية من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية، سواء كانت تتعلق بالخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، أو الوعي بالخدمات الحكومية الرقمية، أو استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، أو الرضا عن الخدمات الحكومية من حيث تجربة وواجهة المستخدم.

وتستهدف هذه الخطوة المواطنين والمقيمين في المجتمع السعودي المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية والمهتمين بالتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى منسوبي الجهات الحكومية، وأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في القطاع غير الربحي من مهتمين ومطورين.

الشريك الاستراتيجي

وأكد أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية على أن المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية ومقدميها من الجهات الحكومية هم الشريك الاستراتيجي للهيئة نحو رحلة طموحة للريادة في التحول الرقمي الحكومي للمملكة، داعياً المواطنين والمهتمين والشركاء للتفاعل والمشاركة في تعبئة الاستبيان وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي ستساهم في بناء مستقبل خدمات رقمية ذكية ومبتكرة.

ونوه الصويان بالدور الكبير الذي يلعبه مختلف شركاء الهيئة في الارتقاء بالتحول الرقمي الحكومي في المملكة.

وفي ذات السياق، أوضح أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي، وتحقيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية واستخدامها لتوفير خدمات إلكترونية متميزة تتماشى مع تطلعات المستفيدين وتواكب احتياجاتهم مع تطبيق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

المكتسبات الوطنية

وأشار محافظ الهيئة إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي الحكومي والمنجزات، في إشارة إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، والنجاحات التي تحققت، والتي جعلت المملكة مثالاً حياً على التطور التقني والاستجابة السريعة لكافة التحديات التي وجهت العالم.

وتعتبر هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.