.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"هيئة الاتصالات" السعودية تحوز الجائزة الدولية للابتكار في تقنيات "الواي فاي"

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
اقتصاد السعودية

"هيئة الاتصالات" السعودية تحوز الجائزة الدولية للابتكار في تقنيات "الواي فاي"

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المنظمة الدولية للطيف الترددي (Dynamic Spectrum Alliance) فوز هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بجائزة "الابتكار في تقنيات Wi-Fi" لعام 2020- 2021م، خلال القمة العالمية للإدارة الديناميكية للطيف الترددي 2021 المنعقدة افتراضياً، بمشاركة ممثلين من كبار منظمي القطاع والمؤسسات والشركات الدولية المهتمة بإدارة الطيف الترددي.

وأوضحت المنظمة أن فوز "هيئة الاتصالات" جاء عقب تحقيقها لمعايير الجائزة، وتميزها في الإدارة الفعالة لـ "الطيف الترددي"، وتمكينها لأحدث التقنيات اللاسلكية واستغلالها بفعالية، وتبني الهيئة لخدمات الجيل السادس من تقنيات الواي فاي (Wi-Fi 6E)، بالإضافة إلى نشر أكثر من 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة في المملكة، وتمكين استخدام تقنيات الواي فاي (Wi-Fi) في إنترنت الأشياء، وتطبيقات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والسلامة العامة.

"أرامكو" تستهدف الهيمنة على حصة كبيرة من سوق الهيدروجين الأزرق طاقة أرامكو "أرامكو" تستهدف الهيمنة على حصة كبيرة من سوق الهيدروجين الأزرق

وكانت "هيئة الاتصالات" قد أطلقت في وقت سابق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي في المملكة (2021-2023)؛ بهدف تمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ومواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، إلى جانب دعم وتمكين تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في مجال الاتصالات الراديوية والتقنيات اللاسلكية، التي تضمنت تمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (Wi-Fi 6E).

يُشار إلى أن المنظمة الدولية (Dynamic Spectrum Alliance) تضم في عضويتها كبرى شركات التقنية العالمية (مايكروسوفت وفيسبوك وأمازون وغوغل وسيسكو)، وتسعى إلى تطوير ونشر الأساليب الحديثة في إدارة الطيف الترددي ودعم تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية لاستخدام الطيف الترددي بكفاءة عالية، وتحفيز الابتكار الراديوي للنطاق العريض، وتسريع التحول الرقمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها
هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد