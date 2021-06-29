المغرب: تطعيم أكثر من 9 ملايين شخص بجرعتين من لقاح كورونا

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطعيم أكثر من 9 ملايين شخص بلقاح فيروس كورونا بجرعتيه.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن المغرب سيفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو "لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن".

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إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان، إن الأجانب سيُسمح لهم أيضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار "اتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".