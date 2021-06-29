5 عقاقير جديدة لعلاج كورونا.. وأوروبا تبحث جدواها

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأدوية الأوروبية تبحث جدوى 5 علاجات واعدة ضد كورونا.

وقالت إن أربعة من هذه العلاجات تستخدم أجسام مضادة وحيدة النسيلة "مونوكلونال" وهي قيد المراجعة المستمرة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، والخامس هو مثبط للمناعة، ولديه ترخيص بالفعل، ويمكن تمديده ليشمل علاج مرضى كورونا كوفيد -19.

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يمكن وصف الأجسام المضادة وحيدة النسيلة بـالمحاربين في جهاز المناعة. فعندما يصاب الجسم بفيروس فإن الأجسام المضادة تلتصق بالنتؤات الشوكية على سطح الفيروس وتمنعه من دخول خلايا الجسم.

وتسمى تلك الأجسام المضادة أحادية النسيلة لأنها جميعها مستنسخة من خلية واحدة من الأجسام المضادة.

أي أن جميع الأجسام المضادة اللاحقة المشتقة من الخلية الأولى هي نفس الشيء بالضبط، وكلها ترتبط بجزء واحد فقط من الفيروس، ويمكن إرجاعها إلى خلية فريدة تكون بمثابة الخلية الأصل أو الخلية الأم.

سوتروفيماب

ويعد عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة "غلاكسو سميث كلاين"، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بمرض كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

كما يمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.