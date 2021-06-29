رغم ارتفاع الإصابات.. حكومة بريطانيا على استعداد لرفع قيود كورونا

تستعد حكومة رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، لرفع جميع القيود المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا في إنجلترا في 19 يوليو، على الرغم من أن المتحور دلتا ينتشر بأسرع وتيرة منذ يناير.

وفي أول كلمة له أمام أعضاء البرلمان منذ توليه منصبه الجديد، قال وزير الصحة ساجد جاويد إنه "واثق جداً" من إمكانية رفع القيود في غضون ثلاثة أسابيع كما هو مخطط.

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وقال: "لا يوجد تاريخ نختاره بدون مخاطر من كوفيد. علينا أن نتعلم كيف نتعايش معه"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ومثلت تعليقات جاويد تحولاً ملحوظاً في لهجة الحكومة، حيث بدا أنه يقلل من مخاطر الفيروس، قائلاً بصراحة إن القيود المفروضة على حريات الناس "يجب أن تنتهي".

لكنه تجنب الأسئلة حول ما إذا كان قد يلزم إعادة القيود في الخريف والشتاء إذا ارتفعت العدوى مرة أخرى.

أبلغت المملكة المتحدة عن 22868 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس الاثنين، وهي أكبر حصيلة منذ 30 يناير. لكن معدلات الاستشفاء والوفيات لا تزال منخفضة نسبياً مع تقدم برنامج التطعيم.

يأتي ذلك، فيما تم تطعيم أكثر من 84% من البالغين في المملكة المتحدة بجرعة واحدة على الأقل، وحوالي 62% من البالغين حصلوا على جرعتين.

بموجب الجدول الزمني المتأخر، من المقرر إلغاء جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي اعتباراً من 19 يوليو، مما يسمح بإعادة فتح النوادي الليلية لأول مرة منذ مارس 2020. وسيتم أيضاً إلغاء قواعد حضور العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية بموجب الخطة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إسقاط القواعد الخاصة بأقنعة الوجه. ولم يلتزم جاويد بشكل خاص برفع جميع القيود في يوليو، لكنه قال إن الحكومة ستضع التفاصيل "في الوقت المناسب".