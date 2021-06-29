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مصر: تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 19.3% إلى 4.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

المركزي المصري مناسبة
مبنى للبنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

مصر: تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 19.3% إلى 4.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

هبطت إيرادات السياحة إلى 3.1 مليار دولار من 9.6 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن عجز المعاملات الجارية لمصر في الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام، بنسبة ارتفاع تبلغ 82%.

وذكر أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 ارتفعت 8.5% إلى 23.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال تلك الفترة انخفض 19.3% إلى 4.8 مليار دولار.

وهبطت إيرادات السياحة إلى 3.1 مليار دولار من 9.6 مليار دولار خلال تلك الفترة.

ويوم الخميس الماضي، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه، نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

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وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي.

وأشار المصدر إلى تكلفة إضافية في حدود 1.2 مليار جنيه سيتحملها القطاع نتيجة مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.

وتابع المصدر" تهدف الإجراءات إلى تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".

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