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موديرنا: لقاحنا أظهر نتائج واعدة ضد متحور دلتا من كورونا

لقاح موديرنا - فرانس برس
لقاح موديرنا
لقاح كورونا

موديرنا: لقاحنا أظهر نتائج واعدة ضد متحور دلتا من كورونا

دراسة أثبتت أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي قد لا يحتاجون إلى جرعات إضافية معززة

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة موديرنا الأميركية أن لقاحها المضاد لكورونا أظهر نتائج واعدة ضد متحور دلتا من كوفيد - 19.

وكشفت دراسة حديثة أن لقاحي "فايزر" وشريكتها "بيونيك" إضافة إلى "موديرنا" قد يوفران حماية من فيروس كورونا لسنوات أو حتى مدى الحياة.

ووجدت دراسة أميركية أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي (mRNA) قد لا يحتاجون إلى جرعات إضافية معززة، طالما أن الفيروس والسلالات الجديدة منه لا تتطور كثيراً.

مخاطر

بعد اجتماع مستشارو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأسبوع الماضي، لتقييم إمكانية وجود صلة بين حالات نادرة لالتهاب القلب ولقاحات كورونا من شركة فايزر/بيونتيك ومن مودرنا، أضافت هيئة تنظيم الأدوية الأميركية، الجمعة الماضية، تحذيرا إلى التعليمات المصاحبة للتطعيم.

وقالت إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولاسيما بعد الجرعة الثانية ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها. وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية.

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