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ودائع البنوك السعودية تتجاوز حاجز تريليوني ريال للمرة الأولى

بنوك السعودية

ودائع البنوك السعودية تتجاوز حاجز تريليوني ريال للمرة الأولى

خلال مايو الماضي

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الرياض- العربية.نت

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اخترقت الودائع في البنوك السعودية حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما".

وأظهرت بيانات "ساما"، نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.

وأشار المركزي إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليون ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا على مستويات أبريل السابق.

وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع إلى 95% على مستوى القطاع.

وتراجعت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي على أساس شهري بنحو 2% في مايو الماضي، لتصل إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.

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