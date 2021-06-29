ودائع البنوك السعودية تتجاوز حاجز تريليوني ريال للمرة الأولى
خلال مايو الماضي
اخترقت الودائع في البنوك السعودية حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما".
وأظهرت بيانات "ساما"، نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.
وأشار المركزي إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليون ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا على مستويات أبريل السابق.
وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع إلى 95% على مستوى القطاع.
وتراجعت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي على أساس شهري بنحو 2% في مايو الماضي، لتصل إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.