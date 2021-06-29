أكدت مصادر في تصريحات مع "العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، صحة خبر وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس عميد عائلة ساويرس.

وأنسي ساويرس من مواليد 14 أغسطس 1930، ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

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وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها "أنسى ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنه تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، والتي أصبحت في ما بعد تسمى "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وتوسع نشاط شركته في الثمانينيات والتسعينيات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.