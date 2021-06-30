الدين العام بالأردن يرتفع 2.3% في 4 أشهر

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.3% إلى 27.1 مليار دينار (38.2 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل/نيسان بلغ 13.29مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.81 مليار دينار.

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يعادل الدين العام الأردني 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7 مليارات دينار.