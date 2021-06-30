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الرئيس المصري يوجه دعوة لمواطنيه بشأن لقاحات كورونا

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اقتصاد مصر

الرئيس المصري يوجه دعوة لمواطنيه بشأن لقاحات كورونا

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دبي - العربية.نت

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الرئيس المصري يدعو المواطنين للإسراع في تلقي لقاحات كورونا.

ووجه السيسي الشكر لشركات الدواء المصنعة لدواء الضمور العضلى بالتعاون مع الدولة المصرية.

وأوضح أن تكلفة علاج الطفل الواحد من مرض "الضمور العضلي" تصل إلى 3 ملايين دولار ويمكن علاج الطفل في السنة الأولى من ميلاده وكلما تقدم في السن صعب أكثر علاجه.

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وواصل السيسي أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرضى الضمور العضلي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها لمكافحة فيروس سي، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعطائها وثيقة بخلو البلاد من فيروس سي.

من جانبها قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، إنه تم الانتهاء من 10 مراكز لتجميع مشتقات البلازما.

وأوضح الرئيس السيسي أن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما فى مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

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