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لبنان يخطو تجاه خفض دعم السلع الأساسية

اقتصاد لبنان مناسبة
يواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة
لبنان

لبنان يخطو تجاه خفض دعم السلع الأساسية

بعد موافقة البرلمان على دعم نقدي بتكلفة 556 مليون دولار سنوياً

متابع الغاء المتابعة

بيروت - رويترز

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قال نائب في البرلمان اللبناني لرويترز، إن البرلمان وافق اليوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، بتكلفة 556 مليون دولار سنويا، في خطوة ستسمح بخفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار.

كما وجه البرلمان الحكومة بالموافقة على خطوط ائتمان استثنائية لتمويل البرنامج.

ويسعى لبنان إلى خفض دعم الوقود الذي يستنزف احتياطياته من العملات الأجنبية المستنفدة، في وقت تكافح السلطات أسوأ أزمة مالية في البلاد.

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ووافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوم الجمعة الماضي، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة، في ظل تفاقم نقص البنزين.

ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأقل، الذي يقلص فعليا دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين لكنه يسمح للحكومة بتوفير إمدادات من الوقود لفترة أطول.

ولبنان في خضم أزمة مالية يصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في العصر الحديث. وأجبر شح الوقود في الأسابيع الفائتة السائقين على الاصطفاف في طوابير لساعات من أجل القليل من البنزين.

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