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مجلس الشؤون الاقتصادية بالسعودية يناقش عدداً من الموضوعات

اقتصاد السعودية الرياض مناسبة
جانب من العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

مجلس الشؤون الاقتصادية بالسعودية يناقش عدداً من الموضوعات

واطلع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاستثمار

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دبي - العربية.نت

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعا اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، تضمن تفصيلاً عن التحديث الوبائي بالمملكة، وحالات العناية المركزة، والخدمات المقدمة في مراكز تأكد وعيادات تطمن ومركز الاتصال (937) وإجمالي الفحوصات، إضافة إلى آخر تحديثات إعطاء اللقاحات.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية، واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات الأنشطة العقارية، وبيانات التجارة الخارجية، وتوجهات الأسعار عالمياً، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم في شأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاستثمار، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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