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5.7 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بالربع الأول

المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

5.7 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بالربع الأول

وسط هبوط حاد في إيرادات السياحة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 5.7 مليار دولار بالربع الأول من العام الحالي، من 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وسط هبوط حاد في إيرادات السياحة.

وأفادت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن "المركزي"، أن إيرادات السياحة انخفضت بنسبة 67.4% إلى 3.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، مع تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض حاد في السياحة الدولية.

وكانت إيرادات السياحة سجلت 9.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019-2012.

وتراجعت إيرادات السياحة في الربع الأول إلى 1.3 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/ آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5% إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار قبل عام.

وبلغت إيرادات قناة السويس 1.45 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 1.42 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020.

واتسع العجز التجاري غير النفطي لمصر 12.7% إلى 30.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى زيادة في واردات الأدوية وأجهزة التعقيم الطبية لمواجهة أزمة كورونا.

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