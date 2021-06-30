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نمو الاقتصاد الأردني 0.3% بالربع الأول

اقتصاد الأردن مناسبة
عاصمة الاردن عمان
اقتصاد الأردن

نمو الاقتصاد الأردني 0.3% بالربع الأول

مقارنة مع انكماش نسبته 1.6% في الربع السابق

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عمان – رويترز

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أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من العام الحالي 0.3% مقارنة مع انكماش نسبته 1.6% في الربع الذي سبقه.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 1.4%. ويعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال الجائحة.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7%.

وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 25%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

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