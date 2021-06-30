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"روحاني" يعين رئيساً جديداً للمركزي الإيراني قبل شهر من نهاية ولايته

المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني
اقتصاد إيران

"روحاني" يعين رئيساً جديداً للمركزي الإيراني قبل شهر من نهاية ولايته

طهران عينت أكبر كوميجاني رئيسا للبنك المركزي

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز 

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أبلغ مسؤول كبير التلفزيون الحكومي في إيران، اليوم الأربعاء، أن طهران عينت أكبر كوميجاني رئيسا للبنك المركزي.

وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني "الرئيس حسن روحاني عين كوميجاني اليوم رئيسا للبنك المركزي".

وستنتهي الولاية الثانية لروحاني في أوائل أغسطس/آب.

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قال معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث له، إنه من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.

وذكر المعهد، أن فوز المتشدد إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة هذا الشهر لن يخرج المفاوضات النووية عن مسارها، لكن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق.

وتابع "النتيجة المرجحة للمفاوضات هي العودة إلى اتفاق 2015، مما سيبقي على العديد من العقوبات. مثل هذا الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو".

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