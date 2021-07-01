البنك الدولي يرفع برنامج تمويل اللقاحات للدول النامية إلى 20 مليار دولار

رفع البنك الدولي قيمة برنامجه لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 للدول النامية بمقدار 8 مليارات دولار، ليصل إلى 20 مليار دولار.

كذلك أعلن البنك ضمان حزمة تمويل بقيمة 600 مليون يورو لشركة تصنيع لقاحات في جنوب إفريقيا لزيادة الإنتاج.

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وطالب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مجدداً الدول المتقدمة بتكثيف الدعم لإيصال اللقاحات إلى الدول النامية، مضيفا أنه لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخسائر البشرية والاقتصادية المتزايدة.

وأقر البنك الدولي أكثر من 150 مليار دولار حتى الآن للمساعدة في معالجة الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة كورونا.

طلب هائل على التمويل

وفي وقت سابق، قال مسؤولو البنك الدولي إن قرار زيادة تمويل اللقاحات يعكس القلق المتزايد بشأن معدلات التطعيم المتباينة على نطاق واسع بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية.

وأكد المدير الإداري للعمليات بالبنك، أكسل فان تروتسنبرغ، أن البنك الدولي شهد زيادة حادة في الطلب الكلي على التمويل من البلدان النامية، وليس فقط النفقات المتعلقة بالصحة، خلال فترة الوباء.

وقال إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، قد تعهدوا بإقراض ما يقرب من 100 مليار دولار منذ بداية الأزمة، أي أعلى بكثير من المستوى العادي الذي يقل قليلاً عن 60 مليار دولار. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على التمويل حتى عام 2022.

وأشار فان تروتسنبرغ إلى أن العديد من البلدان متوسطة الدخل في أميركا اللاتينية تطلب تمويلًا من البنك، مشيرًا إلى أنه تم تلقي طلبات يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار في الأسابيع الستة الماضية وحدها.

ويمكن للبلدان استخدام حزمة تمويل اللقاحات التي يقدمها البنك الدولي لشراء جرعات اللقاح من خلال آلية COVAX أو فريق العمل الإفريقي الجديد لاقتناء اللقاحات (AVATT) أو مصادر أخرى، وفقاً لـ"رويترز".