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البنك الدولي يمنح 150 مليون دولار لليمن

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البنك الدولي
اقتصاد اليمن

البنك الدولي يمنح 150 مليون دولار لليمن

تغطي مشروعات في مجالات الصحة والغذاء والصرف الصحي

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قرر البنك الدولي أن يقدم لليمن منحا قدرها 150 مليون دولار تغطي مشروعات في مجالات الصحة والغذاء والصرف الصحي للمساعدة في التخفيف من عجز في التمويل.

وقالت تانيا ماير رئيسة قسم اليمن في البنك الدولي "المشروع سيوفر أموالا طارئة لازمة للمساعدة في توفير الرعاية الصحية الممتازة لأشد الناس فقرا وضعفا بمن فيهم من يعيشون في مناطق نائية".

وقال البنك الدولي إن مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن التابع للبنك يتعاون مع وكالات تابعة للأمم المتحدة والسلطات اليمنية المحلية. وستخصص الأموال لمشروعات تغطي الخدمات الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي لنحو 3.65 مليون يمني.

وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 43% من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار.

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