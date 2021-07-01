.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السودان يرفع أسعار الوقود للمرة الأولى بعد رفع الدعم

علم السودان
علم السودان
اقتصاد السودان

السودان يرفع أسعار الوقود للمرة الأولى بعد رفع الدعم

ارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الطاقة السوداني جادين على عبيد اليوم الخميس إن السودان رفع أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.

وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 305 جنيهات للتر من 285 جنيها، بحسب شاهد من رويترز.

وقال الوزير لرويترز "هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار جاءت وفق التقييم الشهري لأسعار البنزين والديزل وقد تمت وفق الأسعار العالمية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها  اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها 
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
قبل أن تذهب
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
اكتشف المزيد