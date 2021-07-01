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البحرين توافق على الاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

الدواء يعتمد على استخدام تقنية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافقت وزارة الصحة البحرينية، على الاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، إن أكثر من 223 حالة أخذت دواء "سوتروفيماب" وتعافت تماما من المرض وعادت لمزاولة أنشطة الحياة الطبيعية.

وأضافت الوزارة أن دواء "سوتروفيماب" على "الأجسام المضادة وحيدة النسيلة" لعلاج الحالات القائمة للبالغين من العمر 12 سنة فما فوق الذين يزنون 40 كجم على الأقل، ممن لديهم أعراض تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة.

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وأفادت الوزارة بأن المملكة سمحت باستخدام دواء "سوتروفيماب" الذي يعتمد على استخدام تقنية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وهي عبارة عن بروتينات تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات، تسهم في التقليل من مضاعفات الفيروس لدى الحالات القائمة، وخفض الوفيات.

ويعد عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة "غلاكسو سميث كلاين"، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بمرض كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

كما يمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

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