.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اللقاحات الصينية تحظى باعتراف عالمي

كورونا
كورونا
لقاح كورونا

اللقاحات الصينية تحظى باعتراف عالمي

وسط تزايد انتشار الفيروسات المتحورة من كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعترفت منظمة الصحة العالمية باللقاحات الصينية فيما يخص السفر.

يأتي هذا في وقت ينتشر المتحور "دلتا" من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم، ويحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة، خصوصاً أن فاعلية اللقاحات تنخفض بدرجة ضئيلة في منع الاستشفاء لدى المصابين به.

سلالة "دلتا" ترعب إندونيسيا.. المتحور المقلق يتفشى والم العربية ميديا سلالة "دلتا" ترعب إندونيسيا.. المتحور المقلق يتفشى والم

وأعلن باحث صيني مرموق في مكافحة الأمراض لوسائل الإعلام الحكومية، أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاحين صينيين لكوفيد-19 أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، لكن الجرعات لا تزال توفر حماية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

ودون تسمية اللقاحين، قال فنغ إنهما يندرجان في فئة اللقاحات الخاملة، والتي تحتوي على فيروسات كورونا "ميتة" لا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية.

وتعد خمسة من أصل سبعة لقاحات طورتها الصين هي لقاحات خاملة وتشمل لقاحي سينوفاك وسينوفارم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها  اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها 
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
قبل أن تذهب
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
اكتشف المزيد