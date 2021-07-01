بنك "ستاندرد تشارترد" يبدأ تقديم خدماته المصرفية في السعودية

قال بنك ستاندرد تشارترد، اليوم الخميس، إنه بدأ تقديم خدمات مصرفية عبر فرعه في السعودية بفريق يتألف من 25 فردا، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز وجوده في أكبر اقتصاد في العالم العربي.

ومنحت المملكة ستاندرد تشارترد رخصة مصرفية في 2019، مما ساعده على التوسع فيما هو أكثر من أنشطة أسواق المال التي يقوم بها في السعودية منذ 2011.

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وستاندرد تشارترد من بين بنوك أخرى عُينت في الآونة الأخيرة لقيادة أول إصدار لعملاق الطاقة أرامكو السعودية لصكوك دولارية والذي جمع ستة مليارات دولار.

وقال الرئيس الإقليمي المعني بشؤون العملاء للخدمات المصرفية للشركات والأنشطة التجارية والمؤسسات في بنك ستاندرد تشارترد، سارماد لون: "يسعدنا الإعلان عن بدء أنشطة التشغيل لفرع بنك ستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية".

وأضاف أن البنك الذي مقره في الفيصلية بالرياض يوظف 25 فردا ويهدف لتوسعة فريقه لضمان توظيف وتطوير المواهب السعودية.

وتسعى مؤسسات مالية غربية وراء فرص في السعودية منذ كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول حكومية وتبنت إصلاحات لجذب رأس المال الأجنبي في إطار استراتيجية اقتصادية لخفض الاعتماد على النفط.

وفي العام الماضي عين ستاندرد تشارترد يزيد السلوم رئيسا تنفيذيا لأنشطته السعودية.